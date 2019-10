Schianto tra due auto all'incrocio: quattro feriti

Sono finiti in quattro al pronto soccorso, tre in codice verde e uno con un codice di media gravità, portati in ospedale per dei controlli. Si tratta dei passeggeri di due auto che sono stati coinvolti in un incidente stradale.

Due, per cause in via d'accertamento, si sono scontrati in via della Scola, all'incrocio di via Tornieri. Sul posto sono intervenuti Suem e polizia locale che hanno effettuato i rilievi, constatando anche il danneggiamento di un transenna fissa posta a lato della strada.