Schianto auto-scooter: 50enne muore mentre sta andando al lavoro

Era in sella al suo scooter e si stava recando al lavoro ma a destinazione non è mai arrivato.

Tragedia di prima mattina in città, lungo la strada Marosticana. Un 50enne, italiano, per cause in corso di accertamento, ha perso la vita in un incidente contro un'auto.

Lo schianto è avvenuto all'altezza del Millefoglie Bistrot Patisserie. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa al traffico per permettere i rilievi dell'incidenti agli agenti di polizia.

(articolo in aggiornamento)