Vicenza, Smart cappottata dopo lo schianto: automobilista miracolato

Rocambolesco scontro tra due auto in Viale D'Alviano. Verso le 20:30 di domenica, per cause in via di accertamento una Smart si è cappottata dopo lo schianto con un'altra vettura.

Nell'incidente, avvenuto all'altezza di Porta Santa Croce, sono rimaste coinvolte tre persone, soccorse dal Suem ma che fortunamente non hanno riportato ferite gravi.

Sul posto, oltre i sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e della strada e la polizia locale per i rilievi. Il traffico serale domenicale, ha subito dei rallentamenti per circa un'ora.