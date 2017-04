Vicenza, carambola tra auto: due feriti e tre macchine in sosta danneggiate

Carambola tra auto in viale dell'Industria a Vicenza nel pomeriggio di giovedì. Secondo la ricostruzione della polizia locale una Bmw si è scontrata con un'Audi.

Dopo lo schianto quest'ultima vettura è sbandata e con una giravolta ha centrato altre tre auto in sosta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il Suem che ha condotto in ospedale i due conducenti, che non hanno riportato ferite gravi.