Vicenza, schianto tra due ubriachi in bici: un denunciato per guida in stato di ebbrezza

Il lavoro della polizia locale di Vicenza si è intensificato anche questo weekend, in particolare contro il degrado.



Venerdì, sono stati identificati 5 extracomunitari africani che si intrattenevano in Via Torino lato area ex Domenichelli. Per tre di loro è scattata la sanzione per consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico, 50 euro. Inoltre un attenta ispezione compiuta nei pressi della recinzione dove stazionava il gruppetto permetteva il recupero di un involucro di plastica contenente 7,5 grammi di marijuana la cui proprietà però non era possibile attribuire con certezza a nessuno dei presenti.

Schianto tra ubriachi in bicicletta

Alle 18.20 in Piazza Matteotti invece è avvenuta una collisione tra due velocipedi che rimanevano coinvolti in un sinistro stradale. Uno dei protagonisti rimaneva contuso a terra in stato confusionale mentre l'altro non lamentando danni fisici nè materiali dopo aver declinato le generalità agli agenti intervenuti abbandonava il luogo del sinistro.

L'altro protagonista, A.C. quarantunenne di Vicenza, prontamente soccorso da un ambulanza del suem, ne rifiutava le cure. Presentava comunque alito vinoso, linguaggio disarticolato voce impastata e una volta in piedi andatura barcollante. Sottoposto a prova alcolimetrica risultava superare di oltre 5 volte il limite prescritto.

Veniva denunciato per guida in stato di ebbrezza e veniva riaccompagnato a casa. La bici venica consegnata alla madre, legittima proprietaria del mezzo.