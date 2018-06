Vicenza, schianto tra auto e furgone: grave soldato americano

All’ alba i vigili del fuoco sono intervenuti in via Nicolosi a Vicenza per mettere in sicurezza un palo dell’illuminazione elettrica divelto da un furgone dopo la perdita di controllo del mezzo dell’autista, rimasto illeso. I pompieri hanno messo in sicurezza l’auto e il palo e delimitato la zona fino all’intervento dei tecnici per la rimozione del palo. Rallentata la circolazione stradale. Sul posto la polizia locale. Le operazioni di soccorso sono terminate poco prima delle ore 8.

Un secondo incidente alle ore 10 in via Quadri a Vicenza dove un’auto sportiva di un cittadino statunitense si è scontrata contro un furgone. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l’automobilista, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo.

L’uomo è stato preso in cura dal personale del suem 118 per essere portato in ospedale. Leggermente ferita anche la donna alla guida del furgone.