Vicenza, schianto in viale del Sole: un ferito e traffico in tilt

E' di un ferito e di gravi disagi al traffico il bilancio dell'incidente avvenuto alle ore 18.40 lungo via del Sole a Vicenza poco prima dello svincolo per il centro commerciale Auchan. Un'auto è finita fuori strada, dopo essere stata tamponata da un autocarro.

I vigili del fuoco messo in sicurezza la vettura a e collaborato con il personale del suem 118 nel soccorrere il conducente, che è stato portato in ospedale. Durante le operazioni di soccorso si sono formate lunghe code in direzione centro. Sul posto per la viabilità e rilievi del sinistro la polizia locale.