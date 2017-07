Vicenza, schianto in tangenziale: un ferito, traffico in tilt

Poco dopo le ore 19, i vigili del fuoco sono intervenuti per lo scontro tra due vetture lungo la tangenziale nel tratto tra Vicenza e Torri di Quartesolo per lo scontro tra due vetture: un ferito.

I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente di una Renault Clio rimasto incastrato nell’auto. Il ferito è stato preso in cura dal personale del 118 per essere portato in ospedale. Illeso il conducente della Fiat Punto.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro dirigere il flusso veicolare. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.