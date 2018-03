Vicenza, schianto in centro: tre feriti

Alle 22.00 di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti all’incrocio tra viale Eretenio e ponte Furo per lo scontro tra un un’utilitaria e un suv: tre feritii.

I pompieri hanno messo in sicurezza ile auto e soccorso insieme al personale del suem 118, la conducente dell’auto ei due passeggeri, che sono stati portati in ospedale per ulteriori accertamenti sanitari. Illeso l’autista del suv.

Sul posto la polizia di stato e la polizia locale per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del sono terminate dopo circa un’ora.