Vicenza, sbatte contro un palo e si rompe la testa: 57enne gravissimo

E' in gravissime condizioni nel reparto Rianimazione del San Bortolo il 57enne romeno coinvolto in un incidente autonomo, mentre era in sella alla sua bicicletta.

Secondo quanto si apprende, erano circa le 9.30 quando l'uomo stava percorrendo via Gallo, nei presso dell'Interspar di Borgo Berga, e ha urtato con il manubrio un palo della luce, cadendo rovinosamente sull'asfalto e battendo la testa.

Immediatamente soccorso dai sanitari del Suem 118, è stato trasportato all'ospedale con una seria lesione alla testa.