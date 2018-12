Investito sulle strisce pedonali: ferito un pensionato

Incidente domenica mattina verso le 11:15 davanti alla chiesa di San Felice e Fortunato a Vicenza. Ancora tutta da chiarire la dinamica del ferimento di un anziano sulle strisce pedonali. Dai primi rilievi della polizia locale una Ford condotta da una signora ha frenato all'improvviso mentre un pensionato stava attraversando le strisce pedonali.

L'uomo è caduto a terra battendo il capo sull'asfalto ed è stato immediatamente soccorso dai medici del Suem che l'hanno portato in ospedale in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita. Gli agenti stanno verificando se c'è stato un contatto con l'auto o se l'anziano ha perso l'equlibrio per lo spavento causato dalla frenata brusca dell'auto. La viabilità ha subito dei rallentamenti durante le operazioni della polizia locale.