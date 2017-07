Vicenza, novantenne investito sulle strisce: è grave

Ennesimo pedone investito sulle strisce. A finire in ospedale è stato un 89enne, F.G., mentre atttraversava viale Verona all'altezza del civico 83.



Sul posto, oltre all'ambulanza del Suem che ha trasportato l'anziano, in gravi condizioni, al San Bortolo, anche la polizia locale, che ha fatto i rilievi del caso ed amministrato il traffico, come sempre intenso, lungo l'arteria cittadina. L'investitrice è una 44enne della provincia.