Investito sulle strisce, muore dopo due settimane di agonia

Non ce l'ha fatta l'89enne investito mentre attraversava sulle strisce pedonali davanti a casa, in viale Verona, nella tarda mattinata di lunedì 17 luglio.



L'uomo, Giordano Fiorentini, aveva riportato una frattura e contusioni ed era stato immediatamente soccorso dal Suem 118 con un codice di media gravità. Purtroppo le sue condizioni si sono progressivamente aggravate, fino alla morte. La procura ha richiesto l'autopsia per far chiarezza sul collegamento tra l'incidente e il decesso dell'89enne. Nel frattempo l'investitrice, una 44enne della città, è stata indagata.