Malore alla guida: auto esce di strada e colpisce due vetture

Incidente domenica mattina verso mezzogiorno vicino al Santuario di Monte Berico in viale 10 giugno. A causa del malore del conducente, un uomo di 76 anni, un'auto è uscita di strada colpendo e danneggiando altre due vetture.

Nello scontro è fuoriscita della benzina dalla vettura che ha causato l'incidente e il motore ha preso fuoco. Il principio d'incendio è stato prontamente spento dall'intervento di alcuni passanti che hanno usato un'estintore prima dell'arrivo dei pompieri che hanno definitivamente smorzato le fiamme e messo in sicurezza le vetture.

Due le auto coinvolte: una in sosta e un'altra sulla careggiata una cinquantina di metri prima del luogo dello schianto. La ragazza al volante di questa seconda vettura è stata portata in ospedale in codice verde per conrolli di routine. Portato al pronto soccorso in ambulanza anche l'anziano che ha accusato il malore.

Sul posto, olte ai pompieri e al Suem, sono arrivati carabinieri e polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

