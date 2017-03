Vicenza,. maxi tamponamento in viale del Sole: tre feriti

Alle ore 21, di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in viale del Sole a Vicenza per un tamponamento tra quattro auto: tre feriti.



I pompieri hanno estratto l’autista e il passeggero di una Fiat Bravo rimasti incastrati nell’abitacolo per la deformazione delle portiere. I due feriti sono stati assistiti dal personale del 118 e portati in ospedale. In ospedale anche l’autista della Smart che sembrerebbe abbia innescato il tamponamento.



Illesi gli altri due autisti delle altre due auto tamponate. La polizia municipale intervenuta sul posto ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro oltre dirigere la viabilità. Solo qualche ora prima si era verificato un altro incidente qualche centinaio di metri più avanti. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.