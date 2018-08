Moto travolge ciclista: grave 60enne

Prognosi riservata per i gravi traumi riportati nello scontro. A finire in rianimazione all'ospedale di Vicenza un ciclista 60enne che, per cause ancora al vaglio della polizia locale, venerdì mattina si è scontrato con una Vespa mentre stava percorrendo via dei Laghi.

L'incidente è avvenuto verso le 9 in via Laghetto. L'uomo è stato soccorso d'urgenza dai medici del Suem e le sue condizioni appaiono gravi.