Schianto in moto nella notte: gravissimo 37enne

E' ricoverato in gravissime condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita il motociclista 37enne vittima di un grave incidente questa notte, poco prima delle 3, tra sabato e domenica.

L'uomo è uscito di strada mentre percorreva viale del Verme, all'altezza dell'incrocio con viale Diaz ed è finito contro il guard rail prima e il cancello di un'abitazione dopo. Sul posto, oltre al Suem 118, anche le forze dell'ordine per chiarire la dinamica dello schianto.