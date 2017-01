Vicenza, incidente mortale in viale Crispi: investito 57enne, caccia al pirata

Ha investito un uomo e si è dato alla fuga: per il pedone, un 57enne di origini bosniache, non c'è stato nulla da fare.



Secondo le prime informazioni, l'incidente è avvenuto intorno alle 20 in viale Crispi, a Vicenza. Sul posto è accorsa un'auto medica del Suem 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso della vittima. I rilievi sono in carico alla polizia locale, che ha anche raccolto le dichiarazioni dei testimoni. Articolo in aggiornamento