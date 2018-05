Vicenza, frontale tra due auto: un ferito e traffico in tilt

Disagi alla circolazione fino al tardo pomeriggio per l'incidente che oggi poco dopo le 15 ha coinvolto due auto che si sono scontrate frontalmente.

Nello schianto è rimasta ferita una persona, fortunatamente non in modo grave, che è stata portata in ospedale del 118 per accertamenti.

Le code hanno interessato porta Santa Croce fino alla rotatoria dell'Albera, sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi.