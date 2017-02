Vicenza, i funerali del poliziotto anti sciacallaggio Santo Megna

La questura di Vicenza annuncia che "giovedì alle 10.30 presso la Chiesa "Madonna della Pace" in Strada Pizzolati nr. 2, con una cerimonia funebre officiata dal Cappellano della Polizia di Stato don Claudio Pegoraro, daremo l’ultimo saluto al nostro collega e amico Santo Megna, deceduto domenica 12 ad Ascoli Piceno. La salma partirà dalle celle mortuarie dell’Ospedale di Vicenza dove alle 9.30 sarà allestita la camera ardente".



L'agente 59enne aveva perso la vita in seguito ad un incidente d'auto, probabilmente causato da un malore mentre era alla guida. Megna era impegnato nel territorio ascolano come aiuto per il post-terremoto in attività anti sciacallaggio.



L'INCIDENTE