Vicenza, frontale all'alba: gravissimo 61enne

Drammatico incidente all’alba sul cavalcavia di viale della Pace in città. Per cause ancora in via di accertamento, ma probabilmente dovute alla gelata notturna, una Smart condotta da un 61enne si è schiantata contro un’altra autovettura verso le ore 7:00.

L’impatto è stato tremendo e ha distrutto completamente la piccola utilitaria. I vigili del fuoco, al loro arrivo, hanno trovato il conducente in coma, incastrato dalle lamiere. Dopo averlo liberato, il 61enne è stato affidato ai sanitari del Suem che l’hanno trasportato in codice rosso al San Bortolo in prognosi tuttora riservata per i gravi traumi subiti.

Codice verde, invece, per l’altro automobilista che ha riportato lievi ferite. I vigili del fuoco stanno ancora mettendo in sicurezza l’area.