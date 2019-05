Frontale tra due auto, tre feriti: grave un anziano

È di tre feriti il bilancio del frontale tra due auto avvenuto verso le 14:40 di domenica, sotto al diluvio, in via del Lavoro a Vicenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i veicoli.

La coppia che occupava una delle due vetture, un Hyundai X20, sono stati assistiti dal personale del Suem 118 come anche il conducente della Bmw serie 1. Tutti e tre sono stati portati in ospedale: due in codice verde e uno, un anziano di circa 80 anni, in codice giallo. Quest'ultimo ha riportato un probabile trauma allo sterno causato dalle cinture di sicurezza.

Sono in corso i rilievi dell’incidente da parte della polizia locale.