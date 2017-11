Vicenza, due incidenti auto-moto: un ferito gravissimo

Incidenti a catena nella sera di venerdì in cittaà. Verso le 19, per cause ancora in corso di accertamento, un Lancia Musa con al volante una 68enne si è scontrata con una moto condotta da un motociclista 61enne. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via dei Cairoli e via de Amicis. Ad avere la peggio il centauro, che è stato ricoverato d'urgenta al San Bortolo ed è tuttora in rianimazionte.

Il secondo schianto è avvenuto dopo qualche minuto in via Fermi tra una Panda e uno scooter. Entrambi i guidatori sono stati trasportati in ospedale dall'ambulanza del Suem: l'automobilista con un codice verde per accertamenti e il motociclista in codice giallo, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.