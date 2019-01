Ciclista investito da un'auto: in ospedale un 23enne

Incidente fortunatamente senza gravi conseguenze mercoledì mattina verso le 12 in corso San Felice e Fortunato. Una Renault Clio guidata da un pachistano 38enne ha investito un 23enne nigeriano che stava attraversando la strada provenendo da via Torino con la bici per mano.

Il giovane, finito sul cofano dell'auto è finito a terra lamentando un dolore alla gamba mentre il ciclo si è incastrato sotto alle ruote di una Tipo guidata da un'ucraina. Il ragazzo è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale per accertameni ma non in gravi condizioni mentre la polizia locale è giunta sul posto per ricostruire l'accaduto.