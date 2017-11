Vicenza, ciclista schiacciato da un'auto: è gravissimo

Grave incidente poco dopo mezzogiorno in via Pasi a Borgo Scroffa. Per cause ancora in via di accertamento un ciclista sessantenne è stato investito sulle strisce pedonali da una Fiat 16.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno alzato l'auto con dei cuscinetti per liberare l'uomo rimasto schiacciato dalla ruota postesteriore della Fiat.

Il Suem è intervenuto per soccorrere il 60enne, ricoverato in codice rosso e in prognosi riservato per la compressione a livello del tronco.