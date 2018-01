Vicenza, Audi abbatte palo della luce: grave un 50enne

Terribile incidente domenica nel tardo pomeriggio in via Astichello. Verso le 17:30, per cause ancora in via di accertamento, un'Audi si è schiantata a forte velocità contro un palo dell'illuminazione pubblica, sradicandolo.

Nell'impatto il conducente, un uomo di 50 anni originario dalla Campana, è rimasto gravemento ferito ed è stato trasportato in ospedale dai sanitari del Suem. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per la regolazione della viabilità e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del luogo.