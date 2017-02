Vicenza, auto finisce contro un muro: grave un ventenne

Terribile schianto nella notte di sabato in via Quadri. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, poco prima delle 22 alla rotatoria del cavalcavia di strada di Bertesina, una Fiat Panda si è scontrata di striscio con una Mercedes andando fuori strada. L'utilitaria ha finito la sua corso contro un muro dall'altra parte della carreggiata ed è andata completamente distrutta.

È stato infatti necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre gli occupanti dalla vettura. Il conducente, P.J., vicentino di vent'anni è stato trasportato all'ospedale di Vicenza dai sanitari del Suem. Per lui è scattato un codice rosso mentre solo lievi ferite per gli altri due passeggeri: un ventenne e un ragazzo minorenne. Illesi i passeggeri della Mercedes.