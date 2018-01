Vicenza, si cappotta davanti all'Olimpico e cerca di raddrizzare l'auto da solo

Carambola in pieno centro con un'auto cappottata proprio di fronte al Teatro Olimpico. L'episodio è successo domenica sera alle 21:45 e ha visto coinvolto un albanese di 41 anni alla guida di un Opel che, a forte velocità, ha finito la sua corsa su un fianco.

L'auto era in transito in piazza Matteotti quando è sbandata contro i pali del parchetto di Palazzo Chiericati, abbattendoli. A causa del forte impatto la vettura si è quindi capovolta. L'uomo alla guida è stato soccorso dai passanti - ancora numerosi in pieno centro a quell'ora - ed è stato aiutato a uscire dall'abitacolo. Una volta uscito, nonostante alcune ferite e ammaccature, ha cercato di raddrizzare da solo la vettura.

È così che l'hanno trovato gli agenti della polizia locale intervenuti dopo pochi minuti sul posto. Il 41enne era in evidente stato di alterazione ma ha rifiutato di sottoporsi all'alcol test cosi come alle cure del Suem arrivato in piazza Matteotti. All'uomo è stata ritirata la patente e il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.