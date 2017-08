91enne si cappotta e resta intrappolata tra le lamiere

Poco dopo le ore 14.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in contrà Mure Porta Nova a Vicenza per soccorrere una signora 91 enne, che dopo aver perso il controllo dell’auto di cui era alla guida, si è rovesciata su un fianco, rimanendo bloccata all'interno.



I pompieri hanno messo in sicurezza la Toyota Yaris, assicurandola con dei puntoni telescopi per poi tagliare completamente la capotta dell’auto per estrarre l’anziana, intanto assistita dal personale del suem 118. La donna in buone condizioni, se pur ferita è stata trasportata in ospedale. Sul posto la polizia locale e la polizia di stato per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso della squadra di prima partenza dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.