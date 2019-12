Frontale tra auto in zona Stazione: conducente incastrato tra le lamiere

Incidente stradale venerdì mattina, in città.

Per cause in corso di accertamento, intorno alle 7, due mezzi si sono scontrati frontalmente davanti alla stazione ferroviaria, in viale Venezia.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco perché uno dei due conducenti è rimasto incastrato nell'abitacolo dopo l'urto. I feriti sono stati presi in carico dai sanitari del Suem 118 ma non versano in gravi condizioni.