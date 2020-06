Schianto auto-moto: centauro e passeggera sbalzati a terra dall'urto

Lunedì sera, intorno alle 21, due pattuglie del Consorzio Polizia locale Alto Vicentino di Schio sono intervenute in viale Europa, a Santorso, all'altezza del locale "On the Road", per un incidente stradale che ha visto coinvolte una motocicletta Ducati ed un'autovettura Peugeot.

Entrambi i veicoli, provenineti da Schio erano diretti verso Piovene Rocchette. Giunti all'altezza del locale, per cause in corso di accertamento, la moto ha colliso contro la fiancata destra dell'autovettura Peugeot.

Dopo l'urto l'auto si è fermata a destra mentre la moto è caduta qualche metro più avanti: sia il conducente della due ruote, un 35enne che la passeggera 31enne sono caduti rovinosamente a terra subendo lesioni (fortunatamente non risultano in pericolo di vita).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha trasportato entrambi i feriti al Pronto Soccorso dell'Ospedale Alto Vicentino di Santorso.