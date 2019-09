Perde il controllo dell'auto e finisce contro un albero: ferita una 40enne

L'incidente è avvenuto lunedì mattina a Lonigo, nella strada che dalla stazione ferroviaria di Locara di San Bonifacio (Verona) porta al centro leoniceno. Ferita la conducente di una Opel, M.F., 40enne di Arcole (Verona).

Secono una prima ricostruzione fornita dagli agenti della Polizia locale intervenuti sul posto, la donna avrebbe sbandato e, perdendo il controllo del mezzo, sarebbe carambolata addosso ad un albero posto nella carreggiata opposta.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che hanno soccorso la donna e poi trasferita in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni non sono apparse gravi.