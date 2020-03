Porta pizze esce di strada con l'auto durante il servizio a domicilio: ferita 23enne

Sabato sera, intorno alle 20.30, una 23enne è stata coinvolta in un incidente stradale in via Ronego ad Asigliano Veneto.

La ragazza era impegnata nella consegna di pizze a domicilio quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. Nell'uscita di strada, la giovane ha abbattuto un palo del telefono per poi capovolgersi.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Lonigo che hanno messo in sicurezza l’auto, mentre la giovane donna 23 enne è stata presa in cura dal personale del Suem per essere trasferita in ospedale a Vicenza. La squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza del palo per il ripristino della sicurezza della sede stradale.

