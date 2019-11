Schianto tra auto: fine corsa su una colonnina del gas, nessun ferito

Lunedì mattina, intorno alle 9, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Molina, a Poianella di Bressanvido per lo scontro tra due auto di cui una finita contro una colonnina di gas di un contatore a servizio di un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita.

La squadra dei vigili del fuoco arrivata da Vicenza ha messo in sicurezza l’auto e messo in sicurezza la colonnina del gas fino all’arrivo dei tecnici del gas per il ripristino della conduttura. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.