Perde il controllo dell'auto e finisce contro un camion in sosta: giovanissimo muore sul colpo

La tragedia intorno alle 13 di giovedì, a Fara Vicentino.

Secondo le prime informazioni, il conducente di un'auto, poco più che 18enne, mentre stava transitando su via Astico, a Fara Vicentino, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo dell'auto ed è andato a finire sotto un camion in sosta.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i Vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118 che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

Secondo le testimonianze raccolte sul posto il giovane procedeva a velocità sostenuta e, a seguito di un sorpasso azzardato, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il camion.

