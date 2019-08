Frontale auto-moto nel Veronese: centauro vicentino in gravissime condizioni

Un grave incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì ha visto coinvolto un giovane vicentino.

Erano le 14.30 circa quando un 28enne di San Pietro Mussolino, in sella alla sua moto Triump Street Triple SR, per cause in corso di accertamento, si è schiantato frontalmente contro un'Audi A5 condotta da 28enne del posto che stava transitando lungo la Strada provinciale 17, nel comune di Vestenanuova (Verona).

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un elicottero. Il giovane centauro è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento a Verona in codice rosso.