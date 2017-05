Veronella, si schianta con la Polo: grave una 50enne

Alle ore 16 di mercoledì i vigili del fuoco di Lonigo sono intervenuti sulla strada provinciale 11, all'altezza di San Gregorio di Veronella, per un incidente che ha visto coinvolta una Volkswagen Polo guidata da una signora di 50 anni.

La donna ha perso il controllo dell'auto sul rettilineo e si è schiantata contro il guard-rail. I pompieri hanno estratto la 50enne dalla vettura in quanto impossibilitata a uscire per le ferite riportate e hanno messo in sicurezza la careggiata. Sul posto è intervenuto il Suem di San Bonifacio che ha ricoverato la signora in ospedale in condizioni gravi.