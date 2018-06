Incidente sulla Valsugana: traffico bloccato

Valsugana bloccata per un incidente nel primo pomeriggio di oggi. L'incidente è avvenuto in prossimità dell'immissione in direzione Trento all'altezza del centro commerciale di Pergine.

Il traffico risulta bloccato in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenute, in codice rosso, un'automedica ed un'ambulanza. Non si conoscono le condizioni nè le generalità della vittima.

Come si vede dalla foto postata nel gruppo facebook SoS 47 della Valsugana si è trattato di un incidente con un mezzo pesante. Il guardrail è stato sfondato ed è per questo che anche la corsia di marcia verso Pergine sta subendo pesanti rallentamenti.