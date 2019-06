Perde il controllo della moto ed esce di strada: due feriti, uno gravissimo

Grave incidente stradale sulla Valsugana verso le 16 di domenica pomeriggio. Per cause ancora in corso di accertamento una moto, con in sella un uomo e una donna, è improvvisamente sbandata uscendo di strada. La coppia stava percorrendo la statale 47 nel tratto che da Carpanè, ora frazione di Valbrenta, porta a Bassano quando, forse a causa di un malore, l'uomo ha perso il controllo del mezzo.

A causa della rovinosa caduta il conducente ha riportato un probabile trauma toracico e una frattura dell'omero ed è stato elitrasportato all'ospedale di Trento in codice rosso. Ferita meno gravemente la compagna, portata in ambulanza al San Bortolo di Vicenza.