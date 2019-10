Suv esce di strada e si ribalta in un campo agricolo: feriti conducente e passeggero

Un Pajero Mitsubishi, con due uomini a bordo, è stato recuperato in un campo agricolo di località Gisbenti, a Valli del Pasubio nel tardo pomeriggio di venerdì.

Il mezzo, nell'uscita di strada, si è ribaltato e per estrarre conducente e passeggero si è reso necessario l'intervento dei pompieri arrivati da Schio. I due feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem 118 e trasferiti in ospedale.

Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminati dopo circa un'ora.