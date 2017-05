Valli del Pasubio, precipita con l'auto: 82enne miracolato

Può dirsi fortunato l'82enne protagonista dello spettacolare incidente, per fortuna senza gravi coseguenze, avvenuto lunedì mattina alle 9.50 in via Terragnola, a Valli del Pasubio.



L'uomo, al volante di una Suzuki Sx4 ha perso il controllo dell'auto percorrendo la strada comunale di Cavrega ed è finito, precipitando attraverso il bosco, nella strada sottostante. L'anziano è uscito dalla vettura illeso.