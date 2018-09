Scontro auto-moto: centauro perde una gamba

Terribile incidente a Valdagno in località Grendene poco prima delle 16 di sabato. A causa dello schianto tra un'auto e una moto il conducente di quest'ultima, un 59enne, è rimasto ferito gravemente.

L'uomo è stato trasportato subito all'ospedale di Vicenza in condizione critiche per le lesioni a una gamba, che gli è stata amputata, e per un trauma toracico. Attualmente si trova in rianimazione in prognosi riservata.