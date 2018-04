Valdagno, schianto auto-moto: grave un 40enne

Schianto tra una motocicletta con in sella un 48enne e una BMW oggi pomerggio in viale Trento a Valdagno. Una mancata precedenza da parte della vettura è la causa probabile dell'incidente nel quale ad avere la peggio è stato il centauro, ricoverato in ospedale in codice rosso dai sanitari del Suem.

Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi.