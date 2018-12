Investito da pirata della strada, grave 84enne

La segnalazione del nostro lettore

Ieri 28/12, circa alle ore 12.00, mio padre è stato investito in sella alla sua bici in Via Galvani a Valdagno. Purtroppo, la persona che ha fatto questo è fuggita. Mio padre ricorda solo che era un furgone bianco.

Lui si chiama Emilio Sbabo, ha 84 anni e abita a Recoaro Terme. È attualmente ricoverato presso l'ospedale di Valdagno. Ha subito due fratture alle costole e una alla clavicola sinistra. La polizia municipale è venuta in ospedale per raccogliere la denuncia. Saranno valutate anche eventuali riprese dalle telecamere. La bici è attualmente presso il negozio Velomania di Valdagno, per eventuali accertamenti.