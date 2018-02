Valdagno, auto investe un pedone: grave un 46enne

Grave investimento di un pedone in serata in via Sette Martiri a Valdagno. Verso le 18:30 una Toyota Yaris con al volante una donna ha centrato un cittadino di nazionalità cinese di 46 anni.

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia locale per stabilire se l'uomo, fosse o meno in fase di attraversamento vicino alle strisce pedonali.

Il 46enne è stato soccorso dal Suem e subito è stato portato in codice rosso all'ospedale di Valdagno dove però si è ripreso dopo un'iniziale perdita della memoria. Le sue condizioni sono in via di miglioramento.