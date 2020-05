Centauro esce di strada mentre sta percorrendo il Costo: ferito 55enne

Nel pomeriggio di sabato, intorno alle 17, un 55enne di Piovene Rocchette alla guida del motociclo Honda stava percorrendo la strada del Costo, proveniente da Roana in direzione Piovene Rocchette quando, giunto all'altezza del settimo tornante, per cause in corso di accertamento, è uscito autonomamente dalla sede stradale rovinando sull'area verde all'interno del tornante, sul lato sinistro della carreggiata.

Temendo il peggio, il 118 aveva richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, però, fortunatamente, i sanitari a terra non hanno ritenuto necessario che atterrasse. Il conducente è stato trasportato in codice giallo da ambulanza 118 all'ospedale di Santorso.

Sul posto una pattuglia del Distaccamento di Piovene Rocchette della Polizia locale Alto Vicentino e di una della Sede di Schio per i rilievi del sinistro e la regolazione dell'intenso traffico.