Alla guida al limite del coma etilico: si schianta sulla rotatoria e poi fugge a piedi

A folle velocità di notte, al volante della sua Mercedes, sale sopra la rotatoria e poi termina la sua corsa contro il verde pubblico presente lungo il margine destro della carreggiata. L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte di domenica in via Dalla Via a Schio. Il conducente, dopo lo schianto, ha abbandonato l'auto ed è stato rintracciato dalla polizia locale mentre si aggirava completamente ubriaco nei pressi della zona industriale.

L'uomo al volante della Mercedes stava percorrendo viale dell'Industria con direzione Schio centro. Giunto in corrispondenza della rotatoria è salito sopra a quest'ultima. Nonostante i danni riportati a seguito dell'urto, il mezzo ha proseguito la marcia per poi fermarsi di lato.

Gli agenti, arrivati sul posto in seguito a una segnalazione, ha riscontrato l'assenza del conducente. Le due pattuglie si sono messe alla ricerca dell'uomo, individuato poco dopo e sottoposto a prova etilometrica, che ha evidenziato un tasso alcolemico di circa 5 volte superiore a quello consentito.

Per questo motivo il conducente è stato denunciato per aver circolato in stato d'ebbrezza alcolica, con l'aggravante di aver provocato un sinistro stradale in orario notturno. La patente di guida è stata immediatamente ritirata ai fini della revoca e l'autovettura confiscata.