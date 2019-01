Ubriaco fradicio contro lo spartitraffico: denunciato 50enne

Alle ore ore 18.45 circa di ieri 17 gennaio, una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio è intervenuta in via Pista dei Veneti di Schio, direzione San Vito di Leguzzano, per il rilievo di un sinistro stradale senza feriti.

8 volte oltre il limite

Un'autovettura Mercedes condotta da un 50enne andava ad urtare l'isola spartitraffico rialzata (posta alla rotatoria tra via Pista dei Veneti e via Slavazzi) causando danni alla segnaletica stradale. In considerazione del fatto che il conducente presentava sintomi derivanti dall'assunzione di sostanze alcoliche veniva sottoposto a pre-test con esito positivo. Accompagnato presso il comando, veniva sottoposto ad etilometro risultando positivo con valore di poco inferiore ai 4,00 g/l (pertanto di quasi 8 volte superiore al limite consentito che risulta pari a 0,5 g/l). Per quanto sopra veniva deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per guida in stato d'ebbrezza con l'aggravante di aver causato un sinistro stradale. La patente veniva immediatamente ritirata ai fini della revoca con la contestuale decurtazione di 10 punti.