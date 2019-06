Trovato a terra privo di sensi nel cuore della notte: gravissimo motociclista

Un malore improvviso, oppure un pirata della strada, o una caduta accidentale. Ancora tutte da chiarire le cause del ferimento di un motociclista trovato nel cuore della notte in via Vicenza a Schio da un automobilista che ha immediatamente avvisato le forze dell'ordine. L'uomo era infatti rantolante a terra e poi è svenuto senza riprendere coscienza.

Sul posto è accorsa una ambulanza del Suem che ha portato l'uomo, un 46ennne. in ospedale in codice rosso. Le condizioni del centauro sono gravissime. Indagini in corso per capire la dinamica dei fatti.

(Articolo in aggiornamento)