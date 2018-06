Trissino, si schianta contro un palo telefonico: miracolato

Mezzora dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pranovi a Trissino per un palo dei cavi telefonici divelto da un’auto dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto illeso.

La squadra dei pompieri di Arzignano hanno puntellato il palo rimettendo momentaneamente in sicurezza i cavi penzoloni ad altezza d’uomo. Sul posto i tecnici dell’azienda telefonica e i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.